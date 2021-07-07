مياه مطروح: وضع حجر الأساس محطة الرميلة ٤ لتحلية مياه البحر اليوم

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه من المقرر وضع حجر الأساس، اليوم الخميس لمحطة الرميلة ٤ شرق مدينة مرسي مطروح، بطاقة إنتاجية تقدر بـ ٦٥ متر مكعب في اليوم، وذلك بحضور خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح رئيس الشركة أن إجمالي إنتاج مجمع محطات تحلية البحر بمنطقة الرميلة يصل إلى ١٢٥ الف م٣ في اليوم، وذلك بعد إنتهاء أعمال الإنشاء والتشغيل ، ثم الدخول رسميا في منظومة إنتاج المياه المحلاة.

وأوضح أن محافظة مطروح يوجد بها محطات تحلية في جميع المراكز بطول الساحل الشمالي الغربي، لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، وذلك في إطارها مخطط الدولة العام ،بإنشاء محطات تحلية لمياه البحر وبطاقات كبيرة ، وجودة عالية.