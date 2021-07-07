غلق وتشميع 10 محلات تجارية مخالفة في حملة بسيوة

قال عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم غلق وتشميع 10 محلات تجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أصحاب المحال المخالفة لشروط الترخيص، وذلك استمراراً للحملة التفتيشية على رخص تشغيل المحال التجارية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم غلق وتشميع 10 محلات تجارية و كافيهات غير مرخصة بمناطق ميدان السوق، وشارع أنور السادات، وذلك بواسطة اللجنة المشكلة، برئاسة نائب رئيس المركز وعضوية إدارات الرخص، والبيئة و الأملاك، والشؤون القانونية، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ومكتب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حينه.