بايدن: أنفقنا تريليون دولار لتجهيز القوات الأفغانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن بلاده ستنجز مهمة الانسحاب من أفغانستان في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن القادة العسكريين نصحوه بالانسحاب بسرعة من هذه البلاد التي طالت فيها الحرب لنحو 20 عاماً.



وأوضح أن قوات بلاده عملت على تدريب القوات الأفغانية وقدمت لها الأسلحة المتطورة، كاشفا عن أنه تم إنفاق تريليون دولار لتدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية،وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



إلى هذا، نصح القادة الأفغان بأن يتوحدوا لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيهم، مستبعدا سيطرة طالبان بشكل كامل على أفغانستان.



وكشف الرئيس الأمريكي عن تنسيق إدارته مع الشركاء في العالم لتأمين المطار الدولي في كابول، موضحا أن دولا في المنطقة تساعد من أجل التوصل لتسوية سلمية في أفغانستان.