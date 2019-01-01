طاجيكستان تنشر 20 ألف جندي احتياطي على الحدود مع أفغانستان

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أمر رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، بنشر 20 ألف جندي احتياطي على الحدود مع أفغانستان.

وقال مبعوث طاجيكستان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي حسن سلطونوف - وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن بلاده تواجه صعوبة في التعامل مع التحديات الأمنية المتفاقمة، وتحتاج بشدة إلى دعم من حلفائها في المنطقة.

واستشهد سلطونوف بقرار 2013 بين الدول الأعضاء ليتم تنفيذه وتقديم المساعدة في الحدود مع أفغانستان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طمأن نظيره الطاجيكي في وقت سابق من هذا الأسبوع بالدعم العسكري مع استمرار الانتهاك في شمال أفغانستان المجاورة.

تأتي مخاوف طاجيكستان بعد يوم من تعهد وزراء خارجية أفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان ومبعوث الأمم المتحدة إلى آسيا الوسطى ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتقديم المساعدة لأفغانستان بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو حول آسيا الوسطى.

وتبادل المشاركون في المؤتمر الآراء حول قضية الأمن الأفغاني وعملية السلام والتطورات الاقتصادية.

وقبل ذلك، أعربت أوزبكستان - أيضا - عن قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات مؤخرا في شمال أفغانستان وتخشى أن يمتد الوضع إلى حدودها.