تونس تسجل 134 حالة وفاة وقرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية

أعلنت وزارة الصحة التونسية الأربعاء تسجيل 134 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، فضلا عن إصابة 9823 في حصيلة قياسية تعكس وضعا وبائيا دقيقا وخطيرا في البلاد.

وتعد حصيلة الوفيات الأعلى حتى الأربعاء ليصبح العدد الإجمالي لها 15 ألفا و735، بينما بلغ عدد المصابين قرابة 465 ألفا منذ ظهور الوباء في تونس في مارس 2020.

وصنفت الوزارة جميع ولايات البلاد وعددها 24 باستثناء ولاية قفصة في الجنوب، في مستوى "إنذار مرتفع جدا" الذي يعادل 100 إصابة لكل 100 ألف نسمة غير أن أغلب الولايات تجاوزت هذا الرقم بعدة أضعاف.

وسجلت ولاية منوبة القريبة من العاصمة معدل 995 إصابة لكل 100 ألف نسمة وفي المنستير 822 إصابة لكل 100 ألف وسوسة 771 إصابة لكل 100 ألف.

ودخلت عدة ولايات في حجر صحي شامل ولكن هذا الإجراء لم يشمل العاصمة والولايات المجاورة لها.

وتجاوزت معظم مستشفيات البلاد العمومية طاقة استيعابها القصوى ، بينما تزايد الطلب بشدة على الأكسجين.