 محافظ الإسكندرية يتابع أعمال وضع طبقة الأساس بشارع ملك حفني - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يتابع أعمال وضع طبقة الأساس بشارع ملك حفني

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 12:10 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 12:10 م

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5، والذي انفجر منذ يومين بشارع ملك حفني التابع لحي منتزه أول نتيجة لزيادة الحمولات والضغط العالي عليه، موضحا أنه جارٍ حاليًا وضع طبقة الأساس لإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع.

وكلف المحافظ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالإسراع في الانتهاء من ترميم ورصف الطريق لاستئناف الحركة المرورية بالشارع في أسرع وقت ممكن، وتكليف استشاري من مديرية الطرق لمتابعة الأعمال.

ووجه اللواء الشريف، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول، بالمتابعة اللحظية والتنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من أعمال وضع الطبقة الأسفلتية وإعادة الشيء لأصله بالشارع لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، ورفع العبء عن كاهل أهالي المنطقة.


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