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رئيس وزراء أرمينيا يناشد بوتين دعم بلاده في المواجهة مع أذربيجان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(د ب أ)
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 1:33 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 1:33 ص

ناشد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده في المواجهة مع أذربيجان.

وقال باشينيان خلال لقاء مع بوتين في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء إن الوضع في منطقة الصراع ناجورنو كاراباخ جنوبي القوقاز ليس مستقرا بشكل مستمر وذلك رغم وجود قوات حفظ السلام الروسية.

ويقوم نحو 2000 جندي روسي في الوقت الراهن بمراقبة الهدنة التي تم التوصل إليها بين أرمينيا وأذربيجان بعد مفاوضات تمت بوساطة بوتين، في التاسع من نوفمبر الماضي.

ويعتزم باشينيان السعي في موسكو من أجل توسيع نطاق مهمة السلام الروسية، واستمرت محادثاته مع بوتين حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وفي مستهل الزيارة، وجه باشينيان الشكر للرئيس الروسي على دعمه لبلاده.

وهذه أول زيارة خارجية يقوم بها الوزير منذ فوز حزبه في الانتخابات المبكرة التي جرت في أرمينية في العشرين من حزيران/يونيو الماضي.

وبحسب تصريحات باشينيان، سعى بوتين لدى أذربيجان من أجل إطلاق سراح 15 أسيرا أرمينيا، وأوضح أنه لا يزال هناك العديد من أسرى بلاده لدى أذربيجان.

من جانبه، هنأ بوتين باشينيان بفوزه في الانتخابات وقال له:" أنتم تحظون بثقة الشعب".

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