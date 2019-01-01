كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «السخنة»

تعاقد الممثل المصري ​كريم عفيفي​ على فيلم جديد بعنوان "السخنة"، من تأليف نادر نظير وإخراج هاني حمدي.

ويجري حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويشارك كريم الفيلم مع عدد من الممثلين بينهم الممثل المصري محمد انور.

على صعيد آخر، انتهى عفيفي منذ أسبوعين من تصوير فيلم "المحكمة" بطولة الممثلين فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، نجلاء بدر، صلاح عبد الله وغيرهم.

يُذكر، أن كريم يصوّر آخر مشاهده بفيلم "تماسيح النيل"، على أن يبدأ كريم الأسبوع المقبل تصوير فيلم آخر جديد بعنوان "زومبي".