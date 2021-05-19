وزيرة التجارة: إعداد تقرير مفصل بنتائج اجتماعات الشركات المصرية في الكاميرون والسنغال

كلفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التمثيل التجاري المصري بإعداد تقرير مفصل بكافة نتائج الاجتماعات التي عقدتها الشركات المصرية المشاركة ببعثة روابط الأعمال إلى دولتي الكاميرون والسنغال، وتحديد حجم الاتفاقات والتعاقدات التي تم الاتفاق عليها خلال البعثة، مع التأكيد على أهمية تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه الاتفاقات.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة يرافقها الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ومنير ادجيرى الرئيس التنفيذي لفرع التجاري وفا بنك، اللقاءات الثنائية التي أجرتها الشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية، ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال، والتي ينظمها التمثيل التجاري المصري بالتعاون مع التجاري وفا بنك.

واستمعت الوزيرة إلى بعض الاستفسارات من ممثلي الشركات من البلدين، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات؛ لتسهيل انسياب حركة التبادل التجاري بين القاهرة وداكار خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردها على استفسار حول إمكانية توفير آليات لتمويل حركة التبادل السلعي بين مصر والسنغال، أشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من التواجد القوي لمجموعة التجاري وفا بنك في أكثر من 15 دولة إفريقية، والخدمات التمويلية التي يتيحها لتحقيق انسياب في التجارة البينية.

من جانبه، أوضح تامر راغب رئيس قطاع الشركات بالتجاري وفا بنك بمصر ، أن البنك يتيح بالفعل آليات لتمويل الصفقات التجارية قبل الشحن، وذلك في إطار سلسلة الخدمات التي يتيحها التجاري وفا بنك؛ لتيسير حركة التجارة بين البلدان الإفريقية.

بدوره، أشار رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري إلى أنه تم عقد ما يقرب من 250 اجتماعا ثنائيا للشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية، تركزت في قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكمياوية والهندسية، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة، والغذائية، والجلود والطباعة، مؤكدا سعي التمثيل التجاري من خلال مكاتبه بالخارج للإعداد للبعثات المقبلة في إطار تنفيذ مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا.