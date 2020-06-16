السلطات التركية تعلن إلقاء القبض على 4 من أنصار جولن شمالي البلاد

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ألقت السلطات التركية، القبض على أربعة من أنصار فتح الله جولن شمالي البلاد، أثناء محاولتهم الهرب إلى اليونان.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن حرس الحدود ألقى القبض على خمسة أشخاص بينهم أربعة "عناصر من تنظيم جولن الإرهابي"، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطرق غير قانونية، في منطقة "مريج" بولاية أدرنة، شمال غربي البلاد.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة، وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.