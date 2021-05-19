رئيس مجلس النواب الأردني: الأردن وسلطنة عمان لهما مكانة في التوازنات الإقليمية

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، اليوم الخميس، إن الأردن وسلطنة عمان لهما مكانة في التوازنات الإقليمية، ودور إيجابي في التعاون العربي المشترك، كما أنهما يشكلان معا موقفا عقلانيا ومتزنا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف العودات - في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية - أن البلدين يعملان وفق منظور متكامل في إطار رؤية الأردن 2030، ورؤية عُمان 2040، في ظل عدد من التحديات كجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

وتابع: أن حجم التبادل التجاري بين البلدان في ازدياد، بالإضافة إلى التعاون القائم على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون المشترك والإيجابي في مختلف المجالات.