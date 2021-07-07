هاكر روسي يطلب من قاض أمريكي اعفاءه من قضاء المزيد من الوقت بالسجن

طلب قرصان كمبيوتر (هاكر) روسي، كان أقر بأنه مذنب في مخطط قرصنة ضخم، من قاض أمريكا أن يعفيه من قضاء المزيد من الوقت في السجن، ووصف فترة الأربعة أعوام ونصف العام التي قضاها وراء القضبان بأنها "دهر" وأنها تركته "مكسورا ومهزوما".

ويترقب بيتر ليفاشوف صدور حكم يوم 20 من شهر يوليو الجاري، على خلفية اتهامات بسرقة معلومات شخصية وكلمات سر (باسوورد) من الآلاف من أجهزة الكمبيوتر واستخدمها في توزيع رسائل بريد الكتروني عشوائية، تتعلق بعقاقير مزيفة واستثمارات احتيالية. وسعت السلطات الأمريكية خلف ليفاشوف على مدار أكثر من عشر سنوات، حتى القي القبض عليه في عام 2017.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تم ترحيل ليفاشوف في فبراير من عام 2018، حيث أقر بأنه مذنب بعد سبعة أشهر أمام محكمة اتحادية في ولاية كونيكتكت.

وطلب محامي ليفاشوف في مذكرة قدمها أمس الثلاثاء، لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت شاتيني، إصدار حكم بحق موكله بالفترة التي قضاها بالفعل وراء القضبان، وقال إنه ليس لديه سجل جنائي، ولا يشكل تهديدا للآخرين، كما أن ما لحق به من "خزي وحرج" جراء إدانته، لن يسمحا له بارتكاب أي جرائم في المستقبل.