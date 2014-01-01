متحدث «تحيا مصر» يستعرض جهود الصندوق: نخدم 8 ملايين مواطن سنويا

قال محمد مختار الناطق باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق قطع شوطًا كبيرًا خلال 2021 في تنفيذ فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود كيان معاوِن لأجهزة الدولة ويتشارك مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أكبر استفادة من الأموال المرصودة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة داخل الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن الصندوق يخدم ثمانية ملايين مواطن سنويًّا سواء فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية، وصولًا إلى التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الصندوق يشارك أيضًا ضمن جهود الدولة في دعم التعليم والتدريب والتنمية العمرانية، إلى جانب مواجهة الأزمات والكوارث مثل مواجهة السيول وأيضًا جائحة كورونا.

وأوضح أن الصندوق شارك أيضًا في بناء أكبر مجتمع عمراني جديد لتوفير حياة كريمة وسكن كريم لسكان العشوائيات، فضلًا عن مواجهة أزمة أطفال الشوارع التي باتت ظاهرة شبه منتهية، بينما تتبقى فكرة عمالة الشارع من الأطفال، مؤكدًا أيضًا أن الصندوق يقدم خدمة مميزة في الرعاية الصحية على مدار الفترات الماضية، وهو ما قاد إلى تنفيذ مبادرات مهمة مثل مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ومحاربة فيروس سي.

وشدد على أن كلمة السر في عمل الصندوق تتمثل في توحيد الجهود، مذكرًا بتوجيهات سابقة أصدرها الرئيس السيسي تمثلت في إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية، وهو ما ساعد على الإطلاع على الخطط المستقبلية.

ودُشِّن صندوق تحيا مصر في 1 يوليو 2014 تفعيلًا للمبادرة التي سبق أن أعلنها الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، ويهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستمر والشامل والحد من الفقر، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرًا، وعقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص كمحور أساسي لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسؤولة.