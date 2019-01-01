قيرغيزستان تسجل 1238 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، 1238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمها في العاصمة "بيشكيك" ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 135 ألفا و739 إصابة.

وأفاد المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - بأن البلاد سجلت في الوقت ذاته 757 حالة تعاف جديدة، مما رفع اجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 115 ألفا و513 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من ألفي حالة وفاة.

وأوضح المركز أن 4525 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أمس أن أكثر من 118 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 7ر1% تقريبا من اجمالي عدد السكان.