تشيفز يحسم أزمة العقود المنتهية للاعبيه قبل مواجهة الأهلي

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أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أنه سيخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل بالدار البيضاء، أمام النادي الأهلي، بقائمة مكتملة.

وأشار فينا مافوزا مدير الاتصالات بنادي كايزر تشيفز إلى أنه تم إخطاره من قبل الإدارة بجاهزية جميع اللاعبين وسلامة موقفهم.

وكان 10 لاعبين قد انتهت عقودهم مع تشيفز الشهر الجاري، أبرزهم إيتوميلينج كوني حارس المرمى وبيرنارد باركر، وويلارد كاستاندي وخاما بيليات وليبوجانج مانياما، ورامالي مفيليلي وكجوتسو وموليكو.

وتابع مافوزا في تصريحات لصحيفة "بيزنس لايف" الجنوب أفريقية: "الجميع متاح للنهائي، وهذا معناه أننا توصلنا لاتفاق بشأن مسألة العقود المنتهية، لذا فإن الجميع من حقه المشاركة".

وفي وقت سابق أوضح تقارير صحفية أن إدارة تشيفز لجأت لحل ذكي من أجل التغلب على تلك الأزمة، يتمثل في عمل عقود قصيرة الأجل، لمدة شهر فقط مع اللاعبين المنتهية عقودهم لضمان قانونية مشاركتهم.