فرنسا: أحكام بحق 11 شخصا بتهمة التنمر الإلكتروني على مراهقة بسبب تصريحات ضد الإسلام

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أصدرت محكمة في باريس أحكاما مع إيقاف التنفيذ بحق 11 شخصا اليوم الأربعاء بتهمة التنمر الإلكتروني ومضايفة فتاة في سن المراهقة عبر الإنترنت بسبب تصريحاتها المنتقدة للإسلام.

وأكد مكتب المدعي العام اليوم الأربعاء صدور أحكام بالسجن تتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر، مع إيقاف التنفيذ.

كما فرضت المحكمة على المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، غرامة قدرها 1500 يورو (1770 دولارا) لكل واحد.

وأفادت قناة "فرانس انفو"، إن الفتا، التي تبلغ من العمر الآن 18 عاما، كانت تعيش تحت حماية الشرطة منذ نشر أول فيديو تنتقد فيه الإسلام قبل نحو عام ونصف عام.

وكانت المحاكمة الخاصة بالتحرش الإلكتروني بمايلا- الأسم الأول المعروف علنا للضحية- واحدة من أول المحاكمات التي تتعامل مع جريمة التنمر الإلكتروني.

وقال ريتشارد مالكا، محامي مايلا، إنها تقلت 100 ألف رسالة كراهية.