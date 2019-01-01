فيفندي تكسب قضية تعويض ضد مجموعة من المستثمرين

حصلت مجموعة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفندي اليوم الأربعاء على حكم قضائي لصالحها في دعوى قضائية أقامتها مجموعة مستثمرين يطالبون فيها بالحصول على تعويض عن الخسائر التي قالوا إنهم تكبدوها نتيجة تضليلهم بشأن الأوضاع المالية للمجموعة أثناء صفقة اندماج عندما كان جان ماري ميسيه يتولى رئاستها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محكمة باريس التجارية أصدرت اليوم حكمها برفض الدعوى التي أقامها عشرات المستثمرين ضد فيفندي، بسبب صفقة الاندماج بين سيجرام كو وكنال بلس منذ نحو 20 عاما والتي كانت قيمتها 46 مليار دولار.

وقال محامي الشركة إن المعلومات التي وفرتها الشركة للمستثمرين في ذلك الوقت كانت كافية.

يذكر أن ميسيه أجبر على الاستقالة من رئاسة فيفندي في عام 2002 بسبب المشكلات التي تعرضت لها المجموعة.