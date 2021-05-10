نجم الزمالك السابق: أتوقع فوز الأهلي بثلاثية في النهائي الأفريقي

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توقع سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق، أن يحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مريح على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويتقابل الأهلي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشيشيني في تصريحات إذاعية: "أتوقع فوز الأهلي بسهولة على كايزر تشيفز".

وتابع: "الأهلي لن يفوز بأقل من هدفين أو ثلاثة..الفريق الجنوب أفريقي غير مقلق على الإطلاق، ولن يصادف الأحمر صعوبة في التغلب عليه".

وأضاف أنه شاهد مباريات كايزر تشيفز ويرى أن الفريق ليس مميزاً وربما لعب التوفيق دوراً في تأهله إلى النهائي الافريقي على حساب الوداد.