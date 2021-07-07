 خالد بن سلمان يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جهود مواجهة الإرهاب - بوابة الشروق
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خالد بن سلمان يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جهود مواجهة الإرهاب

خالد بن سلمان
خالد بن سلمان
(د ب أ)
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 12:50 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 12:50 ص

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء ركز على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تُهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.

كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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