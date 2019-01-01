النقيب العام للعلاج الطبيعي: «عنتيل الصعيد» ليس طبيبا وغير مقيد بسجلاتنا

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إنه تم التحري عن شخصية طبيب العلاج الطبيعي الذي يستدرج ضحاياه بمقابل مادي «عنتيل الصعيد» وتبين أنه ليس بطبيب علاج طبيعي وغير مقيد بسجلات النقابة كممارس أو مختص أو استشاري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن النقابة تقود حملة ضد الدخلاء والأدعياء وأصحاب النصب والاحتيال على المواطنين، معقبًا: «عنتيل الصعيد لا يمثل المهنة من قريب أو من بعيد».

وذكر أنه خلال عمله على مدار 30 عامًا لم يسمع بمثل هذه المخالفات الجسيمة غير الأخلاقية، معربًا عن أمنياته في أن تقود النيابة العامة هذه الحملة ضد هؤلاء الدخلاء.

وأوضح أنه يتم التنسيق والتعاون مع النيابة العامة، مشيرًا إلى كتابة خطاب عاجل للنائب العام بقيادة حملة ضد الدخلاء.

وانتشرت صور وفيديوهات جنسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لأخصائي علاج طبيعي بمركز بني مزار بالمنيا، وعدد من السيدات، في الوقت الذي تواصل أجهزة الأمن، إجراء تحرياتها حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 شباب، تبين من تحريات أجهزة الأمن أنهم وراء ترويج تلك الفيديوهات، للانتقام من الشاب الذي ظهر مع السيدات، وهو يمارس الرذيلة داخل منزله، وتبين أن المتهمين ساوموه على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض هذا العرض أيضاً، وتمسك بأرضه وموقفه، معتقداً أنهم لن ينفذوا تهديدهم بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه فوجئ بانتشار تلك الفيديوهات فهرب من منزله في إحدى قرى المنيا.

