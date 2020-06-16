«كيرن» للطاقة تقترب من الاستحواذ على أصول مملوكة للهند في باريس

اقتربت شركة "كيرن" للطاقة من الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة الهندية في باريس، في إطار محاولتها لاستعادة قرار تحكيم بقيمة 1.2 مليار دولار، كانت قد فازت به العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن شركة "كيرن" قولها في بيان لها اليوم الخميس، إن محكمة فرنسية جمدت العقارات السكنية المملوكة للحكومة الهندية، مضيفة أن الأمر يشمل 20 عقارا تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون يورو (24 مليون دولار).

وقالت "كيرن": "إنها الخطوة التحضيرية الضرورية لامتلاك العقارات، وضمان أن عائدات أي مبيعات ستكون مستحقة لكيرن".

وأضافت أن "تفضيلها القوي مازال تسوية متفق عليها وودية".

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن الهند لم تتلق أي اتصال من جانب أي محكمة فرنسية.

وأضافت أن الحكومة تحاول التأكد من الحقائق وستتخذ السبل القانونية المناسبة عندما يتم الحصول على مثل هذا الإخطار.