رئيس وزراء رومانيا يقيل وزير المالية في تعديل وزاري جديد

أُقيل وزير المالية الروماني، ألكسندرو نازاري، في ثاني تعديل وزاري تشهده البلاد هذا العام، مما يعد علامة على وجود حالة من الاحتكاك في قمة الحزب الليبرالي الحاكم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء فلورين سيتو، أعلن اعتزامه استبدال نازاري، اليوم الخميس، قبيل محاولته المقررة في سبتمبر المقبل لتولي قيادة الليبراليين من لودوفيك أوربان، سلفه في رئاسة الوزراء.

وكان التعديل الوزاري الأخير شهد إقالة وزير الصحة في أبريل الماضي، أثناء ذروة تفشي إصابات وباء كورونا في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 19 مليون نسمة.