موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادا لمباراة فريق المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.