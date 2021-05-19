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موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 7:44 م

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادا لمباراة فريق المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.


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