3 عروض على مسرح الدولة في إجازة نهاية الأسبوع

يقدم البيت الفني للمسرح ثلاثة عروض جلال إجازة نهاية الأسبوع "الويك إند" على مسارح الدولة بالقاهرة والاسكندرية، تبدأ من الليلة وحتى مساء بعد غد السبت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.



وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل في العاصمة القاهرة، يجرى عرض "أفراح القبة" المأخوذ عن رواية أديب نوبيل نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وبطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، رنا خطاب، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدي عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.



ويرفع الستار في تمام التاسعة مساءً، وأسعار التذاكر ٣٢،٥٢ جنيه مصري.



وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني في القاهرة، تقدم فرقة مسرح الشباب عرضها الاستعراضي الغنائي "Dogs” تأليف محمود جمال الحديني، وبطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"، وديكور حمدي عطية، وملابس أميرة صابر، وتأليف موسيقى محمد حسني، واستعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس، وفكرة و إخراج كمال عطية، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساءً.



ويستضيف مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية عرض "قاع" في الثامنة مساء اليوم الخميس وغد الجمعة.



والعرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.



ويناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك، وأسعار التذاكر ٣٢ جنيهًا مصريًا.