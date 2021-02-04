رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالكليات بمدينة طيبة

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، سير أعمال التشطيبات النهائية بكليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، ومتابعة نسب الإنجاز.

واستهل عزوز جولته بتفقد أعمال تجهيز كلية الطب والمعامل والمكاتب الإدارية وتركيب المكيفات، مشددا على مضاعفة العمل لافتتاح الكلية في الموعد المحدد لها، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، موجها بتزويد العمالة مع توفير كل الدعم المادي للإسراع من وتيرة العمل، وافتتاح الكليتين في الموعد المحدد لهما.

واستعرض رئيس جامعة الأقصر مدى ما وصلت إليه أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق، مشيدا بالتقدم السريع في نسب تجهيز المراكز والتي ستكون نواة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية طبقا للمواصفات العالمية.