الصحة السعودية: توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاحات كورونا في كافة أنحاء المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم، توفير الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة صرح لقناة "العربية" في وقت سابق أن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح. وبالتالي ومع صدور بيانات اليوم الأربعاء، يظهر تصاعد الأرقام بشكل إيجابي.

وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

وأضاف الربيعة: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.