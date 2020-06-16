 لافروف: الغرب قد يسعى لزعزعة استقرار روسيا قبل الانتخابات البرلمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف: الغرب قد يسعى لزعزعة استقرار روسيا قبل الانتخابات البرلمانية

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:57 ص

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية قد تسعى لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات.

وأضاف لافروف اليوم الخميس أنه "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوما"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع: "قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق".

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أشار في وقت سابق إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى "أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس".


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