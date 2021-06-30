وزير الري السوداني: فوائد سد النهضة تنقلب لأضرار حال عدم توقيع اتفاق

عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اجتماعاً مهماً مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن وسينت فينسنت، والمعروفة اختصاراً بـA3+1، بجانب القائم بأعمال الكونغو الديمقراطية (والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي)، إضافة إلى المندوبة الدائمة المراقبة لبعثة الإتحاد الأفريقي، بمقر البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة وشارك في اللقاء البروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، قدمت الوزيرة في مستهل الاجتماع الشكر للمجموعة على تصديها ودعمها لقضايا القارة الأفريقية في مجلس الأمن، بما في ذلك موضوعات السودان في المجلس.

وقدمت شرحاً وافياً بموقف السودان إزاء التطورات الأخيرة لملف سد النهضة الإثيوبي في مجلس الأمن، مُبيِّنةً بأن وضع الملف على طاولة المجلس لا يعني إبقاءه على أجندته، بل يتمثل القصد في تعزيز المسار الأفريقي للتفاوض بما يفضي إلى توقيع الأطراف الثلاثة على اتفاق قانوني ملزم، خلال إطار زمني محدد، تتمكن إثيوبيا في سياقه من توليد الطاقة الكهربائية ويتجنَّب السودان الآثار الكارثية التي يمكن أن يحدثها السد، مؤكدةً في هذا السياق أن المجلس مطالب بالاضطلاع بمهامه بشكلٍ وقائي.

وطلبت الوزيرة من دول المجموعة دعم المخرج الذي سيعتمده المجلس والذي سيعيد بموجبه الملف إلى الإتحاد الأفريقي معززاً وقاية الإقليم من أي مهددات لسلمه واستقراره، موضحةً بأن معالجة المجلس لهذا الملف ووفق الطريقة التي تم شرحها لا يعتبر تدويلاً، كما أن المسألة لا تمثل بنداً مائياً إذ أن المجلس لن يناقش المسائل الفنية لسد النهضة وإنما سيمارس دبلوماسيةً وقائية يعالج بها خلافات الدول الثلاثة في إطار تعزيز العملية الأفريقية.

وأمَّن وزير الري على حديث «المهدي»، مضيفاً بأن لسد النهضة فوائد للسودان يمكن أن تنقلب لمضار في حال عدم التوقيع على اتفاق ملزم ينظم الملء والتشغيل.

وتقدم مندوبو دول المجموعة بالشكر للوزيرة على شرحها الوافي، سيما في جانبه المتعلق بتعزيز دور الإتحاد الأفريقي، كما وعدوا بدعم هذا التوجه، بما لا يتعارض مع مبادرة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مؤكدين وقوفهم على مسافة واحدة من كل الأطراف.



ويعقد مجلس الأمن، الآن، جلسة طارئة بشأن خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا حول سد النهضة، بعد 10 سنوات من مفاوضات ماراثونية انتهت لطريق مسدود مع رفض أديس أبابا طلب دولتي المصب لها بتوقيع اتفاق قانوني ملزم.



ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن. وينص على وقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، الذي أعلنت إثيوبيا أنه ستجريه خلال شهري يوليو وأغسطس.

كما يدعو القرار الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر، وسط توقعات بعدم التصويت على القرار الخميس.



ويشارك في الجلسة، المزمع عقدها في الثالثة مساءًا بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة)، وزيرا خارجية مصر والسودان سامح شكري ومريم الصادق، إضافة إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي يليشي بيكيلي، رغم معارضة بلاده للخطوة.

ويوم الاثنين قالت مصر إن إثيوبيا أبلغتها ببدء المرحلة الثانية من الملء، مؤكدة رفضها القاطع للإجراء.