الأسترالية بارتي تقصي كيربر وتبلغ نهائي ويمبلدون

صعدت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لنهائي منافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتغلبت بارتي على الألمانية أنجيليكه كيربر، البطلة السابقة للمسابقة، بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 3) اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة، لتبلغ النهائي للمرة الأولى في المسابقة التي تجرى على الملاعب العشبية.

وتلتقي بارتي -25 عاما- في المباراة النهائية، التي تقام بعد غد السبت، مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين التشيكية كارولينا بليسكوفا والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وحسمت بارتي، التي توجت ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى عام 2019، المجموعتين لصالحها أمام منافستها الالمانية، التي فازت ببطولة ويمبلدون عام 2018 وبلغت النهائي في 2016، لتبرهن النجمة الأسترالية على جاهزيتها للمنافسة بقوة على اللقب في النهائي.

وبعد فوزها على كيربر، المصنفة الأولى عالميا سابقا، صرحت بارتي عقب المباراة مباشرة "أن تكون قادرا على اللعب يوم السبت الأخير في ويمبلدون، فإن ذلك يعتبر أفضل تجربة على الإطلاق".

وأضافت بارتي "لقد كانت هذه أحد أفضل المباريات التي لعبتها في مسيرتي على الإطلاق. دفعتني كيربر لإخراج أفضل ما لدي. أنا فخورة للغاية بنفسي وبفريقي والآن لدينا فرصة يوم السبت لمحاولة تحقيق حلم الطفولة".