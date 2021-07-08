الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية في محافظتي مدغ وغلغدود

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قال وزير الإعلام بولاية غلمدغ الصومالية، أحمد شيري فلاجلي، إن الجيش الوطني يجري عمليات عسكرية لتصفية فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من محافظتي مدغ وغلغدود.

وأوضح فلاجلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن اعتقال عناصر من مليشيات الشباب المتطرفة يجري التحقيق معهم حاليا، مضيفا أن العمليات سيتم تنفيذها بشكل مستمر.

ونفى وزير الإعلام لولاية غلمدغ صحة الأنباء التي تم تدوالها مؤخرا حول سيطرة مليشيات الشباب على مدينة بعادوين، مؤكدا أن الجيش الوطني وقوات الدراويش للولاية يسيطرون بشكل كامل على المدينة التي تشهد وضعاً مستقرا.

ويأتي تنفيذ العمليات العسكرية في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ولاية غلمدغ لإجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي.