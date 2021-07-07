دار تنمية تصدر كتاب «الطريقين» الجزء الثالث من التراث الجنائزي

يصدر قريبًا عن دار تنمية، كتاب "الطريقين"، للمترجم شريف الصيفي.

ويعد هذا الكتاب الثالث في سلسلة التراث الجنائزي التي تهتم تنمية بجمعه وإصداره، وقد بدأته بكتاب "الخروج للنهار"، ثم "متون الأهرام"، وقريبا جدا "الطريقين".

ويضم الكتاب أول وأقدم محاولة لالتقاط صورة طبوغرافية للعالم السفلي من خلال تكوين نصي مصور.

ووجدت نسخ هذا النص على أرضية بعض التوابيت في جبانة دير البرشا، حيث مقابر أمراء الإقليم الخامس عشر من أقاليم الصعيد، رغبة منهم في إضفاء الشرعية على حكمهم.

ونحن هنا نقدم للقارئ العربي الترجمة العربية الكاملة الأولى لهذا النص الفريد من المصرية القديمة مباشرة.