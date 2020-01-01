أرامكو السعودية تعتزم بيع المزيد من الأصول بمليارات الدولارات

تخطط شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة للنفط في العالم، لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع المزيد من الحصص في أعمالها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الشركة شكلت فريقا جديدا لمراجعة أصولها العام الماضي، بعد وقت قصير من تسبب جائحة كورونا في انخفاض أسعار الطاقة وإنهاك ميزانيتها العمومية.

وجمعت أرامكو 4. 12 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب نفطية لمجموعة مستثمرين بقيادة الولايات المتحدة في إبريل.

وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس الشركة للتطوير المؤسسي، إن المبيعات ستستمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت "بلومبرج" عن القديمي القول إن هذا سيحدث "بغض النظر عن أي ظروف في السوق"، مضيفا أن أرامكو تهدف إلى جني المليارات من الدولارات.

وشدد قائلا إنها استراتيجية تهدف إلى خلق قيمة وخلق كفاءة، ولا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل عوائد أسهم الشركة.

وقال القديمي، إن الشركة تراجع البنية التحتية الأخرى التي يمكن تسييلها، وستبدأ في البحث عن مستثمرين لصفقة تالية قريبا، دون مزيد من التعليق.