الأردن يفعل الهوية الرقمية بداية أغسطس المقبل

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس أحمد الهناندة، إن مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في هذا المجال.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس، عن الهناندة قوله إن الوزارة قدمت من خلال الاستراتيجية جدولا مع خطة زمنية أساسها تقديم جميع الخدمات للمواطن، وفقا للتوجيهات الملكية ليشعر المواطن بالفرق بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن تفعيل الهوية الرقمية سيتم خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المواطن يستطيع تفعيل هويته الرقمية عن بعد، إلا أن هناك نسبة خطأ عالية، اذ تحتاج العملية إلى إجراء مطابقة للصورة ضمن أبعاد محددة.

وبين أن الوزارة شكلت فريقا لزيارة التجمعات بهدف تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، حيث يستطيع المواطن رؤية جميع معلوماته والحصول على الخدمات الي يتم رقمنتها من خلال منصة الخدمات الموحدة (سند).

وأشار الهناندة، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحول الرقمي بقرار من مجلس الوزراء، تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، إحدى أبرز مسؤولياتها التأكد من ديمومة الاستراتيجية في الخطة التنفيذية الخاصة بها، وحمايتها من التغير في حال تغيير الحكومات ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي على هذه الخطة.

وأشار إلى أن من أهداف الوزارة ورؤيتها أن تتم جميع الخدمات الحكومية بسهولة، مؤكدا وجود تحد في طول الإجراءات التي تعمل الوزارة على تبسيطها.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعوام (2021 – 2025).