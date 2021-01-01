وزير المالية البريطاني: الحكومة قد تتخلى عن تعهد «القفل الثلاثي» الخاص بالمعاشات

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ألمح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إلى أنه قد يتخلى عن تعهد "القفل الثلاثي" الحكومي الخاص بزيادة المعاشات، قائلا إن قراره سوف يكون عادلا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

ويعني "القفل الثلاثي" زيادة المعاشات سنويا على أساس أعلى قيمة بين ثلاثة إجراءات: النمو السنوي في متوسط المكتسبات والتضخم أو بنسبة 2.5%.

ولكن الجائحة أدت إلى بيانات متقلبة فيما تراجعت المكتسبات العام الماضي بسبب تداعيات حصول الملايين من الموظفين على إجازة وانتعاشها بقوة العام الجاري.

وارتفع متوسط المكتسبات 5.6% في الثلاثة أشهر التي انتهت في أبريل 2021.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن الخطر "مرتفع"، حيث إن نقطة البيانات التي تصب في قرار المعاشات سوف تصل إلى 8%.

وسوف تضيف كل زيادة في النقاط المئوية في المعاشات نحو 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) في الانفاق السنوي.

ويضع هذا سوناك في مأزق بين التخلي عن تعهد انتخابي والميل إلى زيادة أقل في المعاشات الحكومية أو السماح بزيادة كبيرة ودائمة في الانفاق الحكومي.

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس: "أرى مخاوف الشعب في هذا الشأن، وأعتقد أنها شرعية بالكامل ومخاوف عادلة تستحق الطرح... سوف تكون العدالة المحرك لنهجنا تجاه هذه الأمور. العدالة تجاه المتقاعدين ودافعي الضرائب".