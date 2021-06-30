14 قرارا لدعم المرأة يعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالقاهرة

اختتِمت فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، مساء اليوم الخميس، التي استضافتها ونظمتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها" بإصدار إعلان القاهرة واعتماد 14 قرارا مهما.

وتضمنت القرارات تنمية المرأة الفلسطينية (مُقدَّم من دولة فلسطين)، وحماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية (مُقدَّم من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت).

كما جرى اعتماد قرارين بشأن استدامة المكتسبات في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووضع السياسة الجنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي (مقدمان من بوركينا فاسو).

وتضمنت القرارات التي تم اعتمادها قرارًا بشأن إدماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجية وسياسات "كوفيد-19" (مقدم من مصر، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو)، وقرار بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مُقدَّم من بوركينا فاسو).

وجرى كذلك اعتماد قرار بشأن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة (مُقدَّم من مصر والغابون)، وقرارين بشأن استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره في حماية وتعزيز حقوق المرأة وتنسيق تعميم منظور المساواة بين الجنسين داخل منظومة التعاون الإسلامي (مُقدَّمان من مصر).

واعتمد المؤتمر قرارين بشأن العمل المشترك لدعم اللاجئات والنازحات، وتعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات (مُقدَّم من تركيا).

كما اعتمد المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة قرارًا بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على النساء والفتيات (مُقدَّم من المغرب)، وقرارًا بشأن جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء (مُقدَّم من تركيا)، إلى جانب قرار حول مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.