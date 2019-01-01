ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 54 شخصا

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في مقاطعة "ميامي-داد" بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 54 شخصا، وذلك عقب انتشال 18 جثة جديدة من تحت الأنقاض.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الخميس، أن 86 شخصا لازالوا في عداد المفقودين.

من جهتها، قالت عمدة المقاطعة دانيلا ليفين، إن أعمال البحث والإنقاذ ستتواصل بنفس السرعة.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذي صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف وجاري التحقيق للكشف عن ملابساته.