قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه يأسف لإخطار دول مجلس الأمن أن مسار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بات يواجه طريق مسدود، بسبب استمرار السلوكيات الأحادية للجانب الإثيوبي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة أزمة سد النهضة، اليوم الخميس، أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات التي قدمتها مصر لضمان قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية بأعلى مستوى وكفاءة؛ في ظل حماية دولتي المصب.

وأشار إلى رفض إثيوبيا للحلول التوافقية التي قدمها الشركاء الدوليون، وتنصلت من توفير الحد الأدنى لأمان مصر والسودان المائي، مستكملأ: «سبق وقدمنا خطة لتمويل هذا السد الإثيوبي بغية لتحويله إلى رمز للصداقة».

واستكمل: «ورغم كل ذلك إثيوبيا تستمر في تعنتها؛ ما جعل دولتي المصب عرضة لخطورة السلامة الإنشائية للسد»؛ محذرا من خطورة بحيرة السد التي ستخزن 74 مليار مترمكعب من المياه.

وأشار إلى وجود أضرار لا يمكن حصرها أثناء تشغيل السد؛ خاصة في فترات الجفاف؛ ما يؤثر بشكل مباشر على 150 مليون مواطن في مصر والسودان.

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.