وزيرة الثقافة تلتقى المصرية مريم طاحون أصغر مغنية فى أوبرا فيينا

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مريم طاحون، التى تعد أصغر مغنية أوبرا مصرية فى أوبرا فيينا بالنمسا، بهدف الاحتفاء بنجاحاتها المبهرة في الخارج وتقديمها كنموذج مشرف للواعدين من أبناء الوطن، وذلك بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وخلال اللقاء، كرمت وزيرة الثقافة، الموهبة المتميزة بإهدائها درع وزارة الثقافة وشهادة تقدير نظراً لمساهمتها فى إعطاء صورة مضيئة عن الفن المصرى بالخارج، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والتفوق فى مسيرتها الفنية.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن مريم طاحون تُعد نموذجاً للمواهب المصرية الواعدة بالخارج، مضيفة أن الاهتمام بالنابغين فى مختلف مجالات الابداع يعبر الحدود، مؤكدة على الفخر بأبناء الوطن الذين يرفعون رايته فى المحافل الدولية وبالنماذج المتميزة التى تعبر عن الريادة الحضارية، مشددة على استمرار تفعيل كافة المحاور الاستراتيجية الخاصة برؤية مصر 2030 والمتعلقة ببناء الإنسان ومن أهمها اكتشاف وتبنى الموهوبين ورعايتهم باعتبارهم نواة حقيقية لمواجهة التعصب وخلق جيل قادر على تحقيق مستهدفات الدولة التنموية.



كما حرصت َوزيرة الثقافة، على سماع صوت مريم أثناء اللقاء تشجيعا لها ولموهبتها، حيث أشادت بموهبتها ووصفتها بالمبهرة المتميزة، ووجهت لها العديد من النصائح المتعلقة بأهمية المحافظة على جودة صوتها وأهمها في ضرورة الانتظام في أداء التدريبات والالتزام بتعليمات مدربيها حتى لإكمال شخصيتها الفنية والانتقال لمرحلة الاحتراف، كما وجهت الوزيرة بمزيد من التواصل والمتابعة مع مريم وأسرتها بالتنسيق مع رئيس الأوبرا لتحديد المشاركات الفنية التى يمكن أن تتاح لها فى فعاليات دار الأوبرا المصرية، ووجهت الشكر لأسرة مريم على الاهتمام بموهبتها والرعاية الدائمة لها.

وقدمت مريم طاحون، الشكر لوزيرة الثقافة لاهتمامها بدعم المواهب الفنية من النشء والشباب وايمانها بأهمية صقلها وتطويرها، وأبدت شعورها بالفخر باعتبارها المغنية المصرية الوحيدة بأوبرا فيينا بالنمسا، مؤكدة حرصها على أن تكون سفيرة لمصر في العالم، وأعربت عن سعادتها بالحفاوة البالغة والتكريم الذي حظيت به من وزيرة الثقافة، كما أعربت عن أمنيتها فى المشاركة في عمل أوبرالي على أرض مصر .



يذكر أن مريم طاحون تنتمى لبني هلال بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، وولدت بالنمسا عام 2005، وكانت موهبتها وصوتها الذهبي في الغناء وسيلة خطفت بها أنظار مدربيها والجمهور وقد أهلها ذلك للمشاركة في العديد من الأعمال الأوبرالية المشهورة مع أشهر نجوم الأوبرا العالميين، إلى أن أصبحت أصغر سوبرانو مصرية بأوبرا فيينا، حيث كان أول ظهور لها على مسرح أوبرا فيينا في ديسمبر 2017 بحفلة أطفال اسمها هانز وجريتل، وكان عمرها آنذاك 11 عامًا فقط.

وحصلت مريم طاحون عن جدارة على المركز الأول بمسابقة موسكو الدولية، وتعلمت مريم العزف على الآلة الجيتار فى الثالثة من عمرها، ثم ألتحقت بالمدرسة الموسيقية التابعة لمدرستها الأساسية لتتعلم بعد ذلك العزف على "البيانو" وكان ذلك نقطة التحول في حياتها، حيث أقنعتها معلمتها بأن صوتها جيد ويجب أن تلتحق بفريق بـ "كورال" المدرسة.



وعندما بلغت مريم سن الحادية عشرة، قدمت في اختبارات الأوبرا النمساوية لتنجح في جميع الاختبارات المقررة بتفوق لتصبح أول مصرية وأصغر عضوة في أوبرا النمسا، وتبدا مشوارها الفنى الجديد حيث كلفتها الأوبرا بأن تغنى الكثير من الأغانى بمفردها، شاركت مؤخراً، فى الأوبرا العالمية الشهيرة "ماكبث" والتى أقيمت بأوبرا فيينا في عرضها الأول، مع المغنية العالمية "أنا نيتربكو" للمرة الثانية، حيث كانت قد شاركت معها في أوبرا Tosca الشهيرة، منذ عدة أشهر.