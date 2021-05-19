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حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على دعم الحارس أحمد الشناوي، قبل انطلاق مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على ملعب السلام.

ورفع لاعبو بيراميدز قميص الحارس أحمد الشناوي خلال التقاط الصورة التذكارية الجماعية قبل انطلاق المباراة لدعم الحارس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكانت الأشعة المبدئية التي خضع لها الحارس كشفت عن وجود إصابة بقطع في الرباط الصليبي على أن يخضع لأشعة أخرى نهائية خلال الساعات الجارية لتحديد الموقف الرسمي والإصابة طبقا لتعليمات الجهاز الطبي.

وكان قائد منتخب إنجلترا هاري كين، قد رفع قميص لاعب الدنمارك إريكسن، والذي تعرض لصدمة خلعت قلوب جميع مشجعي كرة القدم حول العالم، وذلك قبل انطلاق مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الإنتاج الحربي بملعب السلام في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.