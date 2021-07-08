وكالة الطاقة الذرية تتفق مع اليابان على خطة التخلص من المياه الملوثة

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اليابان، اليوم، على برنامج المساعدة الفنية التي ستوفرها الوكالة في مراقبة ومراجعة التصريف المخطط للمياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بعد حادث 2011.

وقال بيان للوكالة، إن التوقيع على الاختصاصات يعد خطوة مهمة، حيث تحدد الوثيقة الإطار العام لكيفية دعم الوكالة لليابان عندما تنفذ خطتها للإفراج التدريجي عن المياه المعالجة بطريقة آمنة وشفافة.

وأضاف البيان أن تدخل الوكالة قبل وأثناء وبعد التخلص من المياه سيوفر حالة من الثقة - في داخل اليابان وخارجها - بأن العملية تتم بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية التي تهدف إلى حماية الناس والبيئة.

وذكر البيان أنه بعد الإعلان عن سياستها الأساسية في أبريل عام 2021 لتصريف المياه المعالجة في البحر طلبت حكومة اليابان المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة خطط وأنشطة البلاد وفقًا لمعايير السلامة الدولية وأيضًا لدعم عمليات المراقبة البيئية والتواجد فيها.

يشار إلى أن اليابان تعتزم البدء في إطلاق المياه المعالجة في غضون عامين تقريبًا ويمكن أن تستمر العملية بأكملها لعقود وسوف تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا حيويًا في مراقبة ومراجعة تنفيذ اليابان لخطتها.