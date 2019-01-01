كازاخستان تسجل 2800 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 445 ألفا و91 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم /الخميس/ - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1383 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 406 ألاف و282 حالة.

وأضافت أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 35 ألفا و554 مريضاً، منهم أكثر من 10 ألاف مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 709 في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن العاصمة الكازاخية نور سلطان لاتزال هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس أن 3 ملايين وأكثر من 771 ألف شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.