ارتفاع طفيف للصادرات الألمانية خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا للصادرات الألمانية خلال مايو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الصادرات زادت خلال مايو الماضي بنسبة 0.3% شهريا بعد نموها بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي.

وكان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 0.6% شهريا.

وفي الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 3.4% شهريا بعد تراجعها بنسبة 1.4% خلال أبريل الماضي، وكان المحللون يتوقعون نمو الواردات بنسبة 0.4%.

وتراجع الفائض التجاري لألمانيا خلال مايو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 12.6 مليار يورو مقابل 15.6 مليار يورو خلال أبريل الماضي.

وكان المحللون يتوقعون وصول الفائض خلال مايو الماضي إلى 15.4 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي زادت الصادرات الألمانية خلال مايو الماضي بنسبة 36.4% في حين زادت الواردات بنسبة 32.6%.

وزاد فائض الحساب الجاري لألمانيا إلى 13.1 مليار يورو مقابل 7.1 مليار يورو في مايو من العام الماضي.