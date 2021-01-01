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إصابة ضابط ومساعد شرطة جراء انقلاب سيارة في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 3:18 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 3:18 م

أصيب ضابط برتبة نقيب ومساعد شرطة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرافق بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مدخل مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة المرافق
بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مدخل أبو حمص.

وأسفر الحادث إصابة كل من: "ج.ع.س "، 40 عامًا، مساعد شرطة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "هـ.ر.ا"، 35 عامًا، نقيب شرطة، اشتباه كسر بالرسغ الأيمن.

وجارِ عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

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