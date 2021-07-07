 وزير التعليم يكشف حقيقة «فيديو» استراحات المعلمين: الوزارة رفضت اعتذار معلمة فقررت الانتقام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم يكشف حقيقة «فيديو» استراحات المعلمين: الوزارة رفضت اعتذار معلمة فقررت الانتقام

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 3:06 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 3:06 ص

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على قصة استراحة المعلمين غير اللائقة، والفيديو الشهير لإحدى المعلمات تشكو فيه من سوء الاستراحة.

وكتب وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية بـ موقع "فيسبوك": "قائلا: "نعود لقصة استراحات المعلمين والفيديو الشهير لمعلمة تشكو من سوء الاستراحة: كما وعدت حضراتكم فإننى أرفق صورا حقيقية للاستراحة المذكورة فى الفيديو والخاصة بالسادة معلمى التعليم الفنى المشتركين فى امتحانات الدبلومات الفنية وهو ما لم يقله الفيديو".

وتابع: "قدمت المعلمة "نجمة الفيديو" اعتذارا عن أعمال المراقبة وتم رفضه لعدم وجود سبب موضوعى، فقررت الانتقام من وزارتها، بأن تصعد إلى دور يتم فيه تخزين الأثاث المتهالك، وساعدتها زميلة معلمة فى تصوير الفيديو للإيحاء بأن الوزارة لا تهتم بالاستراحات!".

 

 

 

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