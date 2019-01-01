 تصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي - بوابة الشروق
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تصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي

د ب أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:06 ص

أعلن خفر السواحل الفلبيني، أن سفينة شحن اصطدمت بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الخميس، ما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.

واصطدمت السفينة "إم في بالاوان بيرل" بالسفينة "بى كيه إم 104" التي ترفع علم قبرص فى خليج مانيلا على بعد حوالي 100 متر من شاطئ باسكو قبل الفجر، وفقا لما ذكره خفر السواحل.

وأضاف خفر السواحل أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث.

وتحمل "إم في بالاوان بيرل" ثلاثة آلاف لتر من زيت الديزل و60 لترا من زيت المحرك، وفقا لأحد أفراد الطاقم.

وذكر خفر السواحل أن "بي كيه إم 104" كانت تقوم بأعمال تجريف وغيرها من أنشطة تنمية الأراضي في المنطقة.

وتم إرسال قوة حماية البيئة البحرية التابعة لخفر السواحل لمنع أي تسرب محتمل من السفينة "إم في بالاوان بيرل".


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