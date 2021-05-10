مصرع شاب غرقا في مياه النيل بالدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه كان يسبح بمياه النيل رفقة أصدقاءه وجرفه التيار.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل أسفل كوبري القطار بمنطقة "الهابي لاند" دائرة القسم.



وانتقل ضباط قسم شرطة ثان المنصورة، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعو "عمر محمد مرسي السيد "، 22 سنة طالب بالفرقة الثالثة نظم ومعلومات بجامعة النيل، ومقيم بشارع شفيق نصر دائرة قسم أول المنصورة.



وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النياية العامة، وبسؤال والده في محضر الشرطة، أقر بعلمه من بعض الأهالي أن نجله كان يسبح بمياه النيل رفقة أصدقاءه وجرفه التيار وتوفى غرقا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.



وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4447 إداري قسم ثان المنصورة لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.