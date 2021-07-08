الإمارات تمنع المتعاملين أو الزائرين من دخول الوزارات

قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات اليوم الخميس عدم السماح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة بدخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة، في تعميم نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين في الوزارات والجهات الاتحادية.

ووفق التعميم ، يستثنى من ذلك المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات كوفيد 19 المعتمدة في الدولة، أو أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "PCR" صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، وعلى أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج الحصن.

وكذلك الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديه نتيجة سلبية لفحص "PCR" صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، وعلى أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج الحصن.

ويستثنى من هذا التعميم من هم دون سن 16 عاما.