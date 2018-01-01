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وزير خارجية ألمانيا: مهاجمة الصحفي الهولندي هجوم على حرية الصحافة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
د ب أ
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 11:11 م
أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الهجوم الذي استهدف الصحفي الهولندي "بيتر آر دي فريس"، ووصفه بأنه هجوم على حرية الصحافة والديمقراطية وسيادة القانون.

وخلال زيارة رفقة نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان للوكسمبورج، وولاية زارلاند الألمانية، قال ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس: "هذا حدث مفزع".

وأكد ماس لهولندا تضامن بلاده الكامل معها، وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يوضح "أننا فعلا لسنا على استعداد مطلقا أن نتراجع، ولو مليمترا واحدا إذا تبين لنا أن المقصود من هذا الهجوم هو التدخل في تغطية التقارير الصحفية بهذه الطريقة".

وتم إطلاق النار على دي فريس، الذي يعتبر صحفيا رائدا في مجال الاستقصاء عن الجرائم في هولندا، بعد مغادرته استوديو تلفزيوني في العاصمة أمستردام مساء أول أمس الثلاثاء، ويرقد حاليا في المستشفى مصابا بإصابات تهدد حياته.

وثمة إشارات واضحة على أن الجريمة المنظمة تقف وراء الهجوم، وقد تم إلقاء القبض على رجلين بعد ساعات قليلة من الهجوم، ومن المنتظر أن يمثلا أمام قاضي تحقيقات غدا الجمعة.

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