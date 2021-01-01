أشارت توقعات في كوريا الجنوبية، إلى أنه من الممكن أن تتجاوز حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا 1400 حالة وربما أكثر من ألفي حالة يوميا في نهاية الشهر الجاري في حال تأزم الوضع وسط الوتيرة المتزايدة لتفشي الوباء.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيسة وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، جيونج أون-كيونج، القول اليوم الخميس في بيان دوري: "وفقا لتوقعاتنا لعدد الإصابات اليومية عبر عمل مشترك مع الخبراء المدنيين، من المتوقع وصول الحصيلة اليومية إلى 1400 حالة في نهاية الشهر الجاري، وفي حال تأزم الوضع الحالي، من المتوقع وصول العدد إلى 2140 حالة ".

ومع ذلك قالت جيونج: "في حال تم كبح وتيرة الانتشار، يمكن أن يتحول الوضع إلى تراجع عدد المصابين، فمع إتمام عملية التطعيم كما هو مخطط لها مسبقا، والإبقاء على قواعد الحجر الصحي بصورة نشطة، من المتوقع تراجع الحصيلة اليومية بصورة كبيرة في نهاية سبتمبر القادم" .

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 1275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول حالة إصابة في البلاد في 20 يناير من العام الماضي.