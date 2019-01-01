البيت الأبيض: زيارة ملك الأردن للولايات المتحدة تسلط الضوء على شراكتنا الاستراتيجية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين للولايات المتحدة تسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.

وأضافت ساكي، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس- أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى يتطلعان إلى الترحيب بجلالة الملك وقرينته وولي العهد في البيت الأبيض في 19 يوليو 2021.

وأوضحت أن هذه الزيارة ستتيح الفرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ويتطلع بايدن إلى العمل مع الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية لمستقبل مشرق في الأردن، بحسب البيان.